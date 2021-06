O femeie din Galati, beata si fara permis, a fost prinsa la volan, cu doi copii in masina VIDEO

Politistii au constatat ca la volanul autoturismului se afla o femeie, de 38 de ani, din municipiul Galati, din verificari rezultand ca aceasta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Mai mult, fiind testata cu aparatul etilotest , a rezultat valoarea de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia este cercetata pentru comiterea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis.In filmarea postata de Monitorul de Galati, femeia glumeste cu politistii si le spune ca a furat masina, in timp ce cei doi copii aflati in masina rad si le dau asigurari oamenilor legii ca nu este adevarat.Recunoaste ca a baut, si precizeaza ce: vin de tara.Intrebata de politisti daca s-a gandit ca le pune in pericol viata copiilor, raspunde senina, da.