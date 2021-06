Scenariul malefic pus la cale de o femeie din Gorj ca sa primeasca bani de la sotul ei

Potrivit politistilor, ancheta a inceput dupa ce un barbat a sunat la Politie pentru a anunta ca sotia sa a fost rapita."La data de 4 iunie a.c., un barbat din orasul Tismana, a sesizat prin apelul 112 faptul ca sotia sa, de 36 de ani, a plecat de doua ore de acasa si presupune ca e tinuta cu forta de ginerele sau, la locuinta acestuia din orasul Tismana, intrucat a primit un telefon anonim in care o persoana i-a comunicat faptul ca o sa-si vada sotia doar atunci cand fata apelantului se va intoarce la fostul ginere", au explicat reprezentantii Politiei.Anchetatorii au intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate, santaj si razbunarea pentru ajutorul dat justitiei.Ulterior, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si ai Politiei Orasului Tismana au continuat cercetarile si au gasit-o pe femeia de 36 de ani pe o strada din Targu Jiu. Femeia a fost dusa la sediul IPJ Gorj, iar anchetatorii au stabilit ca ea si-a inscenat rapirea. "Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca femeia si-ar fi inscenat lipsirea de libertate, inducandu-l in eroare pe sotul sau cum ca ar fi fost rapita de persoane necunoscute, imprejurare in care i-a solicitat telefonic, in repetate randuri, suma de 5. 000 de lei pentru eliberarea sa. In baza probatoriului administrat s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de santaj si inducere in eroare a organelor judiciare, iar politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore ore a femeii, aceasta fiind introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj", au anuntat reprezentantii IPJ Gorj.