Partenera agresorului cu BMW, o tanara de 22 de ani, retinuta de politisti

"In aceasta dupa amiaza a fost audiata si persoana care apare in imagini lovind autoturismul cu piciorul.Fata de aceasta, o femeie de 22 de ani, a fost dispusa masura retinerii.Cercetarile sunt continuate de Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei. Barbatul care a atacat cu o crosa de golf un alt sofer in trafic a fost lasat miercuri, 23 iunie , in libertate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, el fiind cercetat sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.Initial, barbatul a fost retinut marti seara de catre politisti pentru 24 de ore, insa procurorii au decis miercuri ca el sa fie plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.In seara zilei de marti, 22 iunie, un barbat care conducea un BMW a blocat un autoturism marca Logan in apropierea unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei, dupa care, folosind o crosa de golf, a spart geamul de la portiera stanga - fata a masinii Logan si l-a lovit pe celalalt sofer de mai multe ori.In conflict a fost implicata si o femeie, care s-a dat jos din BMW, a lovit cu piciorul si a spart farul Loganului, dupa care s-a intors la masina din care coborase si a luat o maceta.Procurorii isi motiveaza decizia de a-l lasa in libertate pe agresor, sustinand ca, pentru infractiunile de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, se poate dispune doar controlul judiciar.