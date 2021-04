Femeia care a condus pe contrasens pe DN1 cu 130 de km/h nu poate fi sanctionata. Motivul invocat de politisti VIDEO

Este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani, care s-a prezentat la sectie pentru a da declaratii. Cu toate acestea, la volan se afla o femeie, afirma barbatul care a urmarit masina cale de aproximativ 40 de kilometri Pe de alta parte, politistii sustin ca este imposibil s-o sanctioneze pe soferita sau pe proprietarul autovehiculului in baza imaginilor postate pe Facebook . Agentii sustin ca legea prevede ca filmarea, pentru a fi luata in considerare, trebuie realizata cu o camera video omologata."In conformitate cu art. 109 din OUG nr. 195/2002, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza direct de catre politistul rutier si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic", se arata intr-un raspuns al Politiei remis publicatiei observatorulph.ro In acelasi timp, oficialii Politiei Prahova spun ca este anchetata intern si conduita agentului care a tinut legatura cu reclamantul, in urma apelului la 112. Autorul filmarii acuza ca politistul n-a facut suficiente demersuri sa opreasca masina in trafic , desi a avut la dispozitie peste 40 de kilometri."Referitor la imaginile video aparute in spatiul public ce ilustreaza un autoturism care circula pe contrasens, posibil pe directia Campina spre Breaza, au fost dispuse verificari pentru identificarea conducatorului auto/conducatoarei auto si stabilirea situatiei de fapt. Totodata, conducerea IPJ PH a dispus verificari cu privire la modul de actiune al politistilor. In functie de rezultatul verificarilor, vor fi dispuse masuri in consecinta", a anuntat IPJ Prahova. Pe 27 aprilie, un barbat care mergea spre Brasov pe DN1 a filmat o masina care se deplasa pe contrasens, pe raze judetului Prahova . Potrivit martorului, la volan se afla o femeie, iar aceasta a condus pe contrasens atingand si 130 de kilometri/ora.In filmare se vede cum pe langa masina aflata pe contrasens trec alte masini care ii semnalizeaza cu farurile ca se afla pe sensul gresit, riscul de coliziune fiind foarte mare, pe intuneric."Cu 130 km/h pe contrasens! DN1, intre Banesti si Breaza", scrie pe Facebook persoana care a postat imaginile, precizand ca la volan era o femeie.Aceeasi persoana spune ca a sunat la 112 si i s-a spus ca masina va fi oprita la Comarnic. "Trecand de Comarnic, am mai sunat insa o data, au zis ca il opresc la Sinaia. Apoi la Predeal a facut stanga spre Paraul Rece. Rezultat 0", adauga aceasta, dand inclusiv numele politistului cu care a vorbit la telefon si caruia ca ii va face plangere penala pentru ca "nu a facut absolut nimic".