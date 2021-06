Mai multe fete au fost atacate pe o strada din Vaslui de o femeie avand un cutit in mana

Atacatoarea a aruncat intial cu pietre dupa ele, apoi ar fi scos un cutit si le-a fugarit, potrivit Vremea Noua Copilele s-au refugiat intr-o scara de bloc si au sunat la 112, in seara zilei de 30 mai, in jurul orei 18.00.La cinci zile distanta, atacatoarea n-a fost inca identificata."In prezent se efectueaza cercetari, fiind deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui", a declarat purtatorul de Cuvant IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.Daca va fi gasita, femeia risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda