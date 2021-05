Fetita de cinci ani, agresata sexual de un barbat. Mama era la cativa metri distanta

Individul este cercetat pentru comiterea infractiunii de agresiune sexuala, mama fetitiei a alertat politia, scrie Adevarul.ro Fetita ar fi fost atinsa in zona intima de un barbat necunoscut care, ulterior, a fugit."In cauza a fost intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de agresiune sexuala. Prezumtivul agresorul a fost identificat, la scurt timp, in persoana unui barbat, de 35 de ani, din municipiul Tecuci, in prezent fiind cautat de politisti", a transmis IPJ Galati.