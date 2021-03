UPDATE Cele doua fete de 9 si 11 ani din Cumpana, cautate de politisti dupa ce au disparut de pe strada in timp ce se jucau, au fost gasite

Cele doua fete din comuna Cumpana, date disparute vineri seara, au fost gasite de politisti. Oamenii legii le-au descoperit in zona unor blocuri din localitate si le-au inapoiat familiilor, conform News.roConform IPJ Constanta, lucratorii Postului de Politie Cumpana au fost sesizati despre disparitia Mirunei Ioana Cioara, de 9 ani, si a Georgianei Maria Jalba, de 11 ani, din primele informatii obtinute reiesind ca "cele doua minore ar fi iesit la joaca pe strada, in jurul orei 15.30, iar pana la acest moment nu au revenit la domiciliu".Politistii s-au mobilizat si sunt efectuate cercetari si cautari in mai multe zone, fiind folosit si un caine de urma.