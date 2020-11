Fiasco total la un protest din Buzau fata de restrictiile privind raspandirea COVID-19. Au venit 50 de persoane, un protestatar a fost ridicat de politie pentru ca era cautat

Protestul inceput in parcarea unui hipermarket s-a mutat apoi in centrul orasului, unde cei ramasi au scandat "Libertate!" si "Toate partidele face iar mizerie!", transformate rapid in "Vrem la scoala", dupa aparitia a doi copii cu pancarte pe care era scris acest mesaj.Un protest cu sute de persoane anuntat pe Facebook care ar fi trebuit sa aiba loc, duminica seara, la Buzau, s-a transformat intr-o adunare cu maxim 50 de persoane care au scandat cateva lozinci in centrul orasului.Protestatarii s-au adunat, conform convocarii lansate pe reteaua de socializare, in parcarea unui hipermarket din oras de unde au plecat dupa ce unul dintre protestatari, identificat de oamenii legii ca fiind o persoana data in urmarire, a fost urcat in masina politiei si dus la audieri.Ulterior, tinerii veniti sa protesteze, majoritatea cu varste de pana in 30 de ani, au mers in centrul orasului unde au intonat, de pe telefoane, cateva versuri ale Imnului national si au scandat "Libertate!" si "Toate partidele face iar mizerie!"Doi copii adusi de parinti la protest au afisat pancarte cu inscriptia "Vrem la scoala!", iar la vederea acestora si ceilalti participanti la protest au inceput sa strige "Vrem la scoala!".