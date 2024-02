Fiul lui Fatuloiu: Chelu este prieten la catarama cu Dan Nica, urma ca PSD sa il sprijine pe tata

Fiul lui Dan Valentin Fatuloiu, Alexandu, dezvaluie ca omul de afaceri Catalin Chelu este un apropiat al PSD-ului, mai precis al fostului ministru de Interne Dan Nica, oferind astfel primele explicatii cu privire la implicatiile politice ale acestui scandal.

"Catalin Chelu este prieten la catarama cu Dan Nica, fostul ministru al Internelor, cel care l-a si avansat pe Petre Toba. Chelu i-a spus tatalui meu ca daca il scapa de dosare, il sprijina si el la anu, cand vine PSD-ul la putere. Ca o sa aiba grija de el, nu stiu ce grija, dar la modul asta au fost discutiile. Va dati seama ca lucrurile au luat si alte intorsaturi", a declarat Alexandru Fatuloiu pentru "Atac la persoana".

Fiul chestorului Fatuloiu a mai povestit ca intreaga afacere a inceput dupa ce Stefan Badea, cu care el era amic si facuse afaceri, a venit la el "din partea lui Gabriel Constatinescu si in numele lui Catalin Chelu".

"Badea a venit, mi-a propus si am luat legatura cu tata. Mi-am dat seama ca este ceva necurat la mijloc. Plus de asta, treaba se intampla fix dupa ce tata ceruse la minister o situatie concreta cu clanurile infractionale care actioneaza in mediul economic din tara. Catalin Chelu era pe lista. O fi auzit el ca poate sa-l mituiasca si scapa de dosare. Dar s-a inselat. Miza este mult mai mare, dar tatal meu a actionat cu tact si a colaborat foarte bine cu DNA-ul. A fost o regie perfecta", a mai declarat fiul lui Dan Fatuloiu.

Alexandru Fatuloiu a mai sustinut ca toate discutiile dintre tatal sau si Catalin Chelu au avut loc la biroul secretarului de stat, in Ministerul de Interne.

"Da. Poate nu va vine a crede. El era direct interesat sa scape de dosare. Dar il vedeti pe tatal meu punand mana pe telefon si sunand un procuror sau un judecator pentru a interveni, favorabil, intr-un dosar? Mai mult, Chelu are dosare peste tot. In instante, la DIICOT. Trebuie sa fii cel putin prost sa te gandesti sau sa speri la asemenea interventii.(...)Cand au vazut ca eu am decis sa ies din jocul asta, nu i-a oprit nimeni si nimic sa intre, de fiecare data cand aveau nevoie, in cabinetul de la MAI", a mai dezvaluit fiul lui Dan Fatuloiu.

Mai mult, acesta a sustinut ca ori de cate ori intra in biroul tatalui sau Catalin Chelu era dotat de fiecare data "cu cate un aparat de bruiaj al interceptarilor, nestiind ca DNA-ul avea amplasate, deja, in tot in cabinetul de la MAI, toate metodele de ascultare posibile".