Fiul lui Sile Camataru deschide lista Most Wanted a Politiei Romane. Ce infractiuni a comis Albert Balint

Cine e Albert Camataru

Condamnat pentru detinere de droguri de mare risc

"La data de 24 septembrie 2020, Judecatoria Slatina a emis mandatul de arestare preventiva nr.10, pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei", se arata in descrierea de pe site-ul politiei.Albert Camataru (33 de ani), zis Bebe al lui Camataru sau Roby, este cunoscut pentru problemele pe care le are cu legea. Acum este cautat pentru infractiuni la regimul circulatiei, insa in trecut a fost arestat pentru infractiuni cu violenta si a fost implicat intr-un dosar de trafic de droguri Pe 19 octombrie 2019, fiul lui Sile Camataru a injunghiat un tanar la intrarea intr-un club de manele din Timisoara.Victima a relatat ca era beat si a incercat sa intre in club, insa nu a fost lasat de administratoarea localului. Intre cei doi a urmat o incaierare, a fost scos din club, insa a apucat sa-i dea o palma. Albert Balint, pe atunci iubitul fetei, a iesit cu un cutit in mana, l-a injunghiat in mana pe tanarul respectiv, apoi a fugit.Cel ranit s-a urcat intr-un taxi , insa i s-a facut rau si a cerut ajutor la 112. Medicii au constatat ca rana era superficiala.Politistii l-au prins in Bucuresti pe fiul lui Sile camataru, pe 15 decembrie 2019, dupa o urmarire ca-n filme si dupa ce au tras focuri de arma Atunci a fost prins cu permisul suspendat. A fost retinut si dus la Timisoara, dupa care, pe 17 decembrie 2019, a fost eliberat pentru ca victima si-a retras plangerea.Ulterior, victima lui Balint a fost implicat intr-un dosar de camatarie si trafic de droguri, alaturi de Lucian Boncu, un cunoscut al lumii interlope din Timisoara.Dupa 10 zile, Albert-Florian Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins la volan desi avea permisul de conducere suspendat si se afla sub influenta drogurilor.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, pe data de 27 decembrie, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Ganeasa au oprit in trafic un autoturism."In urma controlului efectuat, s-a stabilit faptul ca, un barbat, de 32 de ani, din Bucuresti, a condus autoturismul avand dreptul de a conduce suspendat. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv, insa a refuzat sa ii fie prelevate mostre biologice de sange", au precizat reprezentantii IPJ Olt.La numai 22 de ani, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe fiul lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, la t rei ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de sase ani de incercare, pentru detinere de droguri de mare risc , impreuna cu acesta fiind condamnate inca alte 16 persoane.Procurorii DIICOT au trimis in judecata, pe 25 ianuarie 2007, o retea transnationala de trafic cu droguri, care aducea din Spania si Olanda droguri de mare risc destinate pietei autohtone, retea din care facea parte si Albert Balint, fiul lui Sile Camataru.Grupul de crima organizata a actionat in mod coordonat, in vederea introducerii pe teritoriul Romaniei din tari Vest Europene (Spania, Olanda) a unor importante cantitati de droguri de mare risc, respectiv cocaina si comprimate ecstasy, in vederea vanzarii acestora, cu predilectie in Capitala, pentru a obtine in mod direct si indirect, importante beneficii materiale.