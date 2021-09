Focuri de armă folosite de poliția din Buzău pentru a prinde un adolescent de 15 ani

Potrivit IPJ Buzău, instanţa a emis un mandat de arestare preventivă pentru un adolescent din Buzău, în vârstă de 15 ani, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de furt.După eliberarea mandatului de arestare, poliţiştii au continuat demersurile procedurale, sens în care minorul a fost condus la o unitatea medicală, pentru control de specialitate.La ieşirea din secţia de pediatrie, minorul a fugit, iar poliţiştii au pornit în urmărirea lui, fiind prins imediat, context în care a fost necesară utilizarea armamentului din dotare, pentru tragerea unor focuri de avertisment în plan vertical, fără a fi rănite persoane.În cauză, sub coordonarea Parchetului, poliţiştii au demarat cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare.