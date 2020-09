Focuri de arma in curtea unei firme din Ilfov. Un angajat nemultumit a vrut sa se razbune pe sefi

"La data de 15 septembrie a.c, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca in incinta unei societati comerciale, un angajat a folosit un pistol si a tras in interiorul respectivei societati comerciale.La fata locului s-au deplasat, imediat, politistii orasului Voluntari impreuna cu politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, care au desfasurat activitati specifice din competenta", a transmist IPJ Ilfov.Barbatul nu a mai fost gasit la fata locului, insa martorii spun ca acesta a fugit din curtea societatii respective cu un autoturism.Politistii l-au gasit pe atacator. Este vorba despre un barbat, de 42 de ani.De asemenea, din primele verificari politistii au constatat ca barbatul in cauza a folosit o arma neletala, tragand un foc de arma in interiorul societatii.In urma evenimentului nu a fost ranita nicio persoana.In prezent, politistii ilfoveni desfasoara activitati specifice, in vederea depistarii barbatului, precum si a stabilirii situatiei de fapt si de drept si luarea masurilor legale care se impun.Citeste si: