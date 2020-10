Focuri de arma in Sectorul 3 al Capitalei. Patru barbati care furau catalizatoare de la masini, prinsi de politisti

Politistii au tras 12 focuri de arma pentru a-i prinde pe hoti , care venisera cu doua autoturisme si au incercat sa fuga."In noaptea de 22/23.10.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Sectorului 3, au efectuat o actiune operativa asupra unui grup compus din 4 barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 33 de ani, surprinsi in flagrant delict in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme. Barbatii s-au deplasat cu 2 autoturisme si au incercat sa scape, dar au fost imobilizati de politisti", a anuntat Politia Capitalei.Politistii au folosit armamentul din dotare, fiind trase un 12 focuri in plan vertical, fara a se inregistra victime sau pagube materiale.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru infractiunea de furt calificat - (2 acte materiale, unul consumat si o tentativa - si pentru stabilirea intregii activitati infractionale.