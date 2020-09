Focuri de arma la Constanta. Politistii au impuscat in picior un barbat care ii ameninta cu o furca

Scandalul a pornit dupa ce el ar fi incercat sa intre cu turma de capre pe o pasune dintr-o localitate constanteana.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, oamenii legii au fost sesizati, miercuri seara, despre faptul ca in extravilanul localitatii Mihai Viteazu, un barbat ar fi intentionat sa pasuneze o turma de caprine pe o cultura, iar la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac."Intrucat politistii au fost amenintati cu acte de violenta de catre persoana in cauza, aceasta avand asupra sa o furca si manifestand un comportament agresiv, au solicitat sprijin unui alt echipaj de politie . Dat fiind faptul ca acesta nu s-a conformat solicitarilor politistilor si s-a manifestat agresiv, fugind de la fata locului, s-au folosit focuri de avertisment, in urma carora barbatul, de 30 de ani, a fost ranit in picior, fiind ulterior transportat la spital pentru ingrijiri medicale", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Politistii fac cercetari pentru comiterea infractiunii de ultraj.Citeste si: