Mesajul MAI pentru cei care nu vor sa respecte masurile anti-pandemie: "Numarul fortelor mobilizate in noaptea de Revelion este cu 12% mai mare"

Sanctiuni si controale



de radare Cati politisti si jandarmi vor "pazi" Revelionul. Vor fi 275de radare

Granite "intarite"

Foc de artificii. 62 de tone de petarde, confiscate

In mod traditional in aceasta noapte se organizau petreceri, cu numar mare de oameni fie in case private sau in diferite localuri, fie in spatii deschise."Va reamintim ca sunt in vigoare mai multe prevederi care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei in functie de rata de infectare din zona in care va aflati.Sunt interzise desfasurarea de petreceri sau organizarea de evenimente private, precum mese festive, in spatii inchise sau deschise.Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.In toate localitatile se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei in intervalul orar 23.00-5.00, cu exceptia deplasarilor in interes profesional, pentru asistenta medicala, precum si pentru alte motive justificate prevazute de lege", a transmis Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI.Reprezentantul MAI mai precizeaza ca "pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere.Nu uitati de asemenea ca pentru a va proteja pe dvs. si pe cei din jur impotriva virusului SARS-CoV-2 este nevoie sa purtati masca de protectie, sa va spalati sau sa va dezinfectati cat mai des mainile si sa pastrati distanta fizica fata de alte persoane".Monica Dajbog a mai precizat ca "in contextul Sarbatorilor de iarna, angajatii MAI au purtat discutii si i-au instruit pe operatorii economici din domeniul HoReCa, si vorbim de aproximativ 24.000 de operatori economici, cu privire la restrictiile care trebuie respectate pentru limitarea imbolnavirilor cu COVID-19".Au fost verificate peste 223.000 de persoane si 29.000 de obiective de interes, printre care peste 11.000 de restaurante, terase, fast-food-uri. Totodata, au fost controlati 14.600 de operatori economici si 562 operatori transport persoane.In urma verificarilor au fost aplicate peste 15.400 de sanctiuni contraventionale dintre care peste 12.400 pentru nepurtarea mastii de protectie, 2.400 pentru incalcarea restrictiilor de circulatie si 49 pentru nerespectarea distantarii fizice.S-au mai aplicat 265 de sanctiuni pentru incalcarea masurilor privind organizarea sau participarea la evenimente publice sau private ori a regulilor privind activitatea de transport persoane sau privind organizarea programului de lucru.Fata de noua persoane s-au inceput cercetarile pentru zadarnicirea combaterii bolilor.La Linia Telverde unde pot fi semnalate situatiile de nerespectare a normelor de protectie sanitara s-au primit 46 de apeluri care au fost verificate la nivelul municipiului Bucuresti si a 12 judete. Au fost verificate, de asemenea, 14 sesizari insotite de imagini foto-video."In urmatoarele zile, aproximativ 10.000 de politisti, cu peste 4.500 de autospeciale vor fi la datorie, zilnic, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.De asemenea, pentru prevenirea eventualelor situatii de risc, pe drumurile pe care se inregistreaza valori crescute de trafic , de exemplu cele care fac legatura cu zonele comerciale sau statiunile turistice, se va actiona cu efective marite de politie rutiera.Politistii vor monitoriza, zilnic, traficul rutier cu 275 de radare, pe toate drumurile nationale, judetene si autostrazi, pentru a descuraja conducatorii auto care sunt tentanti sa depaseasca viteza legala si pot deveni un pericol pentru siguranta circulatiei.In zona statiunilor turistice, au fost mobilizate efective suplimentare de jandarmi. Va reamintim ca majoritatea traseelor montane sunt inchise iarna si va recomandam sa nu va aventurati in zone in care va puteti pune viata in pericol.Totodata, Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I. este pregatit sa sprijine actiunile celorlalte structuri si sa execute misiuni aeromedicale, dar si transporturi de plasma hiperimuna sau a pacientilor confirmati cu COVID-19", a mai transmis Dajbog.Politia de Frontiera a dispus masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat. La nivelul intregii tari, zilnic, peste 3.800 de politisti de frontiera vor actiona pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, pentru a asigura o supraveghere sporita in granitelor.In perioada minivacantei de Revelion, peste 5.200 de pompieri vor asigura zilnic misiunile de prevenire si interventie in situatii de urgenta, la nivel national."Avand in vedere ca multi cetateni obisnuiesc sa utilizeze in aceste zile diverse materiale pirotehnice, atragem atentia ca acestea pot fi un pericol pentru cei din jur daca nu sunt folosite necorespunzator.Pentru prevenirea incendiilor si a altor situatii nedorite ce pot fi generate de utilizarea necorespunzatoare a materialelor pirotehnice, pompierii recomanda sa nu le utilizati in spatii inchise, in spatii cu aglomerari de persoane, in balcoane, holuri de bloc si pe terase. De asemenea, acestea nu trebuie aruncate in foc sau depozitate in vecinatatea surselor de incalzire.Utilizarea de catre copiii nu este indicata si poate fi periculoasa chiar in cazul materialelor pirotehnice cu nivel de risc aparent redus", a mai transmis MAI.De la inceputul actiunii pana in prezent s-au constituit 645 de dosare penale si au fost confiscate peste 62 de tone de articole pirotehnice din toate categoriile de pericol.Fata de cei care nu respecta legea si pun in pericol sanatatea publica, vom lua ca de fiecare data masuri. Cazuri recente: chiar ieri, politistii din judetul Iasi au sanctionat 40 de persoane care participat la o petrecere privata, incalcand masurile de protectie sanitara, iar colegii din Dolj, noaptea trecuta, au sanctionat 24 de persoane, care se aflau in doua localuri dupa ora 23.00.Reprezentantii localurilor respective au fost amendati cu cate 10.000 de lei.Citeste si: