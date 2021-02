Fostul sef al Politiei Locale Oradea, trimis in judecata pentru ca si-a injunghiat sotia de cinci ori: "O iubesc si acum"

Acuzatiile

"O iubesc pe Ioana"

Atacul fostului sef al Politiei Locale Oradea s-a produs, in ianuarie, in scara blocului sotiei sale, de care era separat. Barbatul ar fi injunghiat-o de cinci ori, iar apoi s-a injunghiat si pe sine si a fugit, fiind gasit cateva ore mai tarziu, ascuns intr-un bloc in constructie din zona. A fost internat la Spitalul Judetea n, unde medicii au contabilizat pe corpul lui 24 de plagi injunghiate. Toate erau insa superficiale, cea mai adanca fiind de 1,5 centimetri, motiv pentru care, pe 12 ianuarie, dupa ce a primit ingrijiri medicale, a fost externat si plasat in arest preventiv, unde se afla si in prezent.Paul Ladislau Kover a fost lucid cand a incercat sa-si ucida sotia, iar pe parcursul anchetei a uzat de dreptul la tacere referitor la faptele sale, insa a fost foarte dispus sa se victimizeze, povestind despre "sacrificiile facute in timpul casatoriei cu persoana vatamata".Asa reiese din rechizitoriul cu care, pe 29 ianuarie, la nici 3 saptamani de la comiterea faptei, fostul sef al Politiei Locale Oradea a fost trimis in judecata relateaza publciatia ebihoreanul.ro. Actul de acuzare a fost intocmit in timp record. In el se aminteste atat despre casnicia nociva careia femeia a incercat sa-i puna capat de mai multe ori, dar si despre momentele de groaza prin care Ioana Kover a trecut in seara de 10 ianuarie, cand fostul sot a sechestrat-o, iar apoi a incercat s-o ucida.Conform sursei citate, pe parcursul cercetarilor, fostul sef al Politiei Locale s-a prevalat de dreptul la tacere, refuzand sa dea vreo declaratie despre atacul asupra sotiei ori sa spuna de unde a luat cutitul cu care a injunghiat-o.Prima si singura sa depozitie dateaza din 22 ianuarie, cand i s-a adus la cunostinta ca e anchetat si pentru lipsire de libertate in mod ilegal, acuza ce viza faptul ca isi sechestrase fosta sotie inainte sa incerce s-o ucida.In timpul audierii, Kover s-a referit doar la noua imputare, pe care a respins-o, in rest vorbind numai despre "sacrificiile facute in timpul casatoriei" si precizand ca nu a premeditat fapta. "Nu am vrut sa o omor, o iubesc pe Ioana si acum si nu i-as face rau", a spus el.In aceste conditii, ancheta s-a derulat rapid. In 18 zile, procurorul a reusit sa administreze toate probele si sa finalizeze rechizitoriul, astfel ca pe 29 ianuarie Paul Kover era deja trimis in judecata.Joi, 4 februarie, Tribunalul Bihor a decis ca masura arestului preventiv dispus pe numele fostului sef al Politiei Locale este legala, astfel ca va ramane in continuare in spatele gratiilor.