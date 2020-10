Fostul politist Eugen Stan din Bucuresti, condamnat la 20 ani de inchisoare pentru 18 infractiuni de agresiune sexuala

Instanta i-a interzis fostului politist ai multe drepturi: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a comunica cu victimele sale si de a se apropia la mai putin de 150 de metri de locuinta, locul de munca sau alte locuri unde victimle sale desfasoara activitati sociale.Politistul Eugen Stan de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost trimis in judecata, in 15 iunie 2018, de catre procurii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 18 infractiuni de agresiune sexuala.Faptele au fost comise in perioada 2 noiembrie 2009 - 5 ianuarie 2018, victimele avand varste cuprinse intre 5 si 38 de ani. Politistul le urmarea spre blocurile in care locuiau, infractiunile fiind savarsite in scara imobilelor sau in liftul acestora.