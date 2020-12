Ode in serie de la politistul Ciocan catre Marcel Vela: "Are de la Dumnezeu avantajul de a fi carismatic. Principal candidat la prezidentiale in 2024"

Domnul Vela are, de la Dumnezeu, avantajul de a fi carismatic

"Principal candidat la prezidentiale in 2024"

Ciocan, in prezent director al Unitatii de Politici Publice a MAI si reprezentant al Federatiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania, a transmis un mesaj plin de laude de final de an. In urma cu opt ani, el a plecat din functie in urma unor acuzatii referitoare la hartuirea sexuala a unei jurnaliste."Vreau sa spun lucruri, pe final de an, si in numele Federatiei, si in numele meu, ca politist, si in numele meu, ca om. Un ministru de Interne nu conduce orice fel de Minister, ci unul dintre Ministerele de forta ale unei tari", a transmis Ciocan, pentru DCnews.ro Ciocan continua cu elogii la adresa fostului sau sef pe care il numeste "seful fortelor armate implicate in gestionarea starii de urgenta.""Dupa cum s-a vazut in situatii deosebite pentru tara, cum ar fi starea de urgenta, au trebuit sa fie luate niste decizii cu care pana atunci, in ultimii 30 de ani, Romania nu se mai confruntase. Pentru prima oara in ultimii 30 de ani, un ministru de Interne, Marcel Vela, a devenit de facto si seful fortelor armate implicate in gestionarea starii de urgenta.Apoi, pentru prima data pentru un ministru de Interne, s-au emis niste Ordonante Militare, fiind presedintele acelui Comitet national pentru gestionarea situatiei, Comitet caruia i se subordonau toate celelalte institutii ale statului roman", a continuat reprezentantul FSDPR.Fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei, pe vremea lui Marian Tutilescu, a mai spus ca Vela era o "punte intre Minister si sindicate"."Dincolo de aceste calitati pe care ministrul Vela le-a avut,din acest punct de vedere in ultimii 30 de ani, a avut niste calitati remarcate cu ocazia unor intalniri. Prima intalnire a ministrului Vela a fost cu sindicatele. Sindicatele reprezinta, dincolo de dialogul social, o presiune pe care orice ministru, indiferent de Minister, o resimte", a mai spus Ciocan.Ciocan a mai spus ca Vela isi facea timp pentru sindicate chiar daca avea intalniri importante la Guvern"Vreau sa spun un lucru pe care nu-l stie nimeni, dar pe care eu l-am trait. In momentul primei intalniri de la Minister, aceasta nu a avut loc dupa multe icnete si straduinte. Cand a auzit de dorinta sindicatelor de a dialoga,. L-a sunat pe premierul de atunci, a amanat intalnirea pe motivul reunii cu sindicatele., a afirmat in timpul sedintei Vela", adaugat Christian Ciocan.Tot in mesajul de final de an, Ciocan spune ca Vela este inzestrat de divinitate cu unele calitati necesare in politica."Ministerul de Interne ramane coloana vertebrala de interior a statului roman. MAI are nevoie de lideri, iar domnul Vela are, de la Dumnezeu, avantajul de a fi carismatic. Asta inseamna ca are trasaturi care indeamna oamenii sa fie atenti. Dincolo de aceste trasaturi, ministrul s-a comportat ca un lider pe care subalternii il urmeaza. De aceea a gestionat toata problematica, nu au existat miscari majore.Nu o contestam sub nicio alta forma, dar pentru noi este de neinteles. Suntem profesionisti. Afirmam, nefacand politica, ca ministrul Vela a devenit intr-un an si doua luni unul dintre profesionistii MAI", a mai spus fostul purtator de cuvant al Politiei Capitalei.Directorul Unitatii de Politici Publice a MAI mai aminteste ca Vela este din Banat, zona considerata "Fruntea" Romaniei, iar el, ca oltean, ii recunoaste superioritatea."In incheiere, vreau sa spun ca ministrul Vela este banatean. Banatul trebuie sa fie mandru ca si-a trimis la Bucuresti acest fecior. Este. Dar, dincolo de acest lucru, ministrul Vela demonstreaza ca Banatul ramane. Prin ministrul Vela, Banatul revine in actualitate ca fiind "fruncea". Eu sunt oltean.Plecarea de la MAI nu reprezinta un final. Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania apreciaza ca perioada petrecuta la MAI reprezinta, din acest moment, trambulina ministrului Vela. Federatia crede ca, la urmatoarele alegeri prezidentiale, Marcel Vela va fi principalul candidat", a mai precizat Christian Ciocan.Dupa alegerile parlamentare din acest an, Marcel Vela a fost inlocuit la conducerea Ministerului de Interne de fostul ministru al transporturilor Lucian Bode Citeste si: