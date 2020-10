Fostul sef al Consiliului Judetean Arad, "calcat" din nou de Politie. Nicolae Iotcu a dat o petrecere-monstru de ziua lui la un an jumatate dupa ce-a iesit din inchisoare

Potrivit informatiilor furnizate de presa locale, Nicolae Iotcu, fost presedinte al Consiliului Judetean Arad din partea PDL , a dat o petrecere cu multi invitati, cu ocazia zilei de nastere, la restaurantul Moara cu Noroc, situat la marginea localitatii Ineu.Au fost legitimate mai multe persoane, s-a aplicat o amenda de 5.000 de lei si s-a intocmit un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, arata specialarad.ro "In seara zilei de 16 octombrie a.c., politistii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Politiei orasului Ineu, Serviciul pentru Actiuni Speciale si reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica au desfasurat o actiune de amploare la un local de pe raza localitatii Ineu.In incinta localului si pe terasa avea loc o petrecere privata (aniversare), fiind legitimate aproximativ 40 de persoane care participau la eveniment A fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 5.000 de lei administratorului localului, fiind intocmit si un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.In perioada urmatoare urmeaza a fi identificate toate persoanele participante, in vederea luarii masurilor legale care se impun.Aceste controale vor continua si in perioada urmatoare, atat in municipiu cat si in judet, in contextul cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus atat la nivel national cat si local", se arata in comunicatul IPJ Arad.Nicolae Iotcu (53 de ani) a condus Consiliul Judetean Arad in doua mandate, fiind ales in 2008 si 2012, din partea PDL. A fost arestat in flagrant in 25 iulie 2015, fiind prins luand o parte din mita de 40.000 de euro pe care o solicitase firmei Medicare pentru a castiga o licitatie pentru echipamente medicale la Spitalul Clinic Judetean Arad.La data de 26 iunie 2017, Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat definitiv pe Nicolae Iotcu la 4 ani de inchisoare cu executare. A fost eliberat din inchisoare pe 6 iunie 2019, dupa ce-a executat 2 ani din pedeapsa totala.