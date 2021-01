Fostul sef al Politiei Locale Oradea, acuzat ca si-a injunghiat de cinci ori sotia, contesta arestarea: "A fost un incident spontan de neinteles"

Atacul

Avocatul acestuia a declarat ca Paul Kover este "in stare de soc", in urma incidentului care a avut loc duminica, si ca o sa conteste mandatul de arestare."Clientul nostru nu a dat declaratii nici in fata procurorilor si nici a judecatorului de drepturi libertati. Este intr-o stare psihica si medicala care nu-i permite sa dea declaratii. Este intr-o stare de soc. Cel mai probabil se va face o expertiza psihiatrica pentru a se stabili starea lui la momentul incidentului, daca a avut discernamant, daca nu a avut, daca a fost alterat.A fost un incident spontan de neinteles in conditiile in care pana atunci acest om a avut o conduita ireprosabila", a declarat avocatul Razvan Doseanu, citat de ebihoreanul.ro. Atacul fostului sef al Politiei Locale Oradea s-a produs in scara blocului sotiei sale, de care era separat. Barbatul ar fi injunghiat-o, iar apoi s-a injunghiat si pe sine si a fugit, fiind gasit cateva ore mai tarziu, ascuns intr-un bloc in constructie din zona.De altfel, Paul Kover a fost internat cateva ore in spital pentru a-si trata ranile - superficiale - pe care si le-a provocat.In ianuarie 2020, femeia obtinuse un ordin de protectie impotriva lui. Ordinul a fost emis doar pentru o perioada de 3 luni, cand instanta a dispus ca barbatul sa fie evacuat din locuinta si sa pastreze o distanta de 200 metri fata de ea.Judecatorii atrageau atentia, in 2020, ca Paul Kover a adresat cuvinte si expresii jignitoare sotiei sale, ar fi imbrancit-o si nu ar fi lasat-o sa sune la politie , distrugand telefonul mobil. In final, el ar fi lovit-o cu palmele peste fata.Kover Ladislau Paul a fost, pe rand, sef al Biroului personal al Primariei, director adjunct al Politiei Comunitare iar apoi si director. In 2014, el a fost concediat insa a deschis proces impotriva Politiei locale, obtinand in instanta reincadrarea sa.Astfel, in 2016 a revenit la Politia locala ca sef Birou Disciplina in Constructii si Protectia Mediului, functie pe care ulterior a pierdut-o, in prezent fiind simplu politist local.