Fost sef din Politie, gasit mort pe camp, in Gherla. Familia il cauta de cateva zile

Cine este Victor Chirtos, dostul sef al Politiei Rutiere din Gherla

Disparitia lui Victor Chirtos (63 de ani) a fost sesizata de fiica acestuia pe 9 februarie. Tanara in varsta de 32 de ani spunea ca tatal ei nu mai raspunsese la telefon din data de 5 februarie.A fost gasit miercuri, 10 februarie, in jurul orei 10.30, pe un camp din localitatea Fundatura, comuna Iclod.Politistii spun ca nu exista suspiciuni cu privire la decesul barbatului, insa continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Victor Chirtos a fost absolvent al Facultatii de drept la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, absolvent al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si al Facultatii de Comanda si Stat Major - Conducere logistica la Academia de Inalte Studii Militare, scrie Gherlainfo.ro In ultima parte a guvernarii CDR din perioada 1996-2000 a fost consilier al ministrului apararii nationale si apoi ministru de interne A fost sef al Politiei Rutiere Gherla. Bunicul sau, Victor Chirtos, a fost sef al Comisariatului Politiei Gherla in perioada interbelica. Dupa iesirea la pensie a activat in cadrul organizatiilor locale PDL , PC si ALDE . In 2016 a candidat din partea ALDE pentru functiile de consilier local si consilier judetean.A fost vanator, apicultor, pescar, columbofil pasionat.