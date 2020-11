VIDEO Ancheta in scandalul acuzatiilor de blat de la echipa braileana Dacia Unirea. Anchetatorii au descoperit ca fotbalistii pierdeau meciuri la comanda camatarilor

"La data de 13 noiembrie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, efectueaza sase perchezitii domiciliare si pun in executare 10 mandate de aducere, intr-un dosar penal privind infractiuni de luare si dare de mita, camata si santaj", a transmis Politia.Din cercetari a rezultat ca jucatorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a ar fi jucat sub capacitatea lor sportiva, in scopul trucarii de meciuri din campionatul 2017-2018 si obtinerii unor venituri, inclusiv din pariuri.La momentul comiterii faptelor, persoanele aveau calitatea de jucatori profesionisti de fotbal, in Liga a ll- a.Anchetatorii au mai aratat ca jucatorii ar fi fost determinati sa aiba aceasta conduita prin constrangeri si amenintari exercitate de persoane care au imprumutat sume de bani cu camata catre o parte dintre acestia.Persoanele depistate vor fi conduse la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, pentru audieri si luarea de masuri legale.Citeste si: