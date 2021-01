FOTO Accident grav la iesirea din orasul Adjud, una dintre victime este incarcerata

"Pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud au intervenit astazi, 3 ianuarie, in jurul orei 16,15, la un accident rutier produs pe DN 11A, la iesirea din municipiul Adjud. In urma impactului dintre 2 autoturisme, au rezultat trei victime, dintre care una ramasa incarcerata.Pentru gestionarea situatiei de urgenta au fost mobilizate 3 echipaje de pompieri cu: 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanta SMURD si 1 autospeciala de interventie , precum si 2 ambulante ale Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea (SAJ)", a precizat ISU.Potrivit sursei citate, echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea unei persoane ramase blocata intr-unul dintre autoturisme. Ulterior, victima, un barbat in varsta de 24 ani, politraumatizata in urma accidentului rutier, a fost predata in stare constienta unui echipaj SAJ, care a transportat-o la spital.Paramedicii au acordat primul ajutor calificat uneia dintre victimele neincarcerate, o tanara in varsta de 20 de ani, care prezenta traumatisme la picioare. Pacienta a fost transportat cu ambulanta SMURD la UPU Focsani.Cealalta victima neincarcerata, un barbat, a fost preluata de un echipaj SAJ, a mai informat ISU Vrancea.