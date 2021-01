FOTO: Cum arata un oras din Bihor dupa ce primarul i-a pus la munca pe beneficiarii de ajutoare sociale

Asistatii social au adunat gunoaiele din parcurile orasului, au maturat strazile si parcarile si au curatat santurile si rigolele. De asemenea, alaturi de angajatii Primariei, au igienizat si facut reparatii si in cladirile orasului, precum sali de sport sau case sociale."Beneficiarii de ajutoare sociale au lucrat in principal la curatenie in zonele verzi din oras. Am facut un program strict pentru fiecare beneficiar, iar cei care nu l-au respectat suporta consecintele. Daca un asistat social are cinci zile pe luna de lucrat si se prezinta doar in patru zile, pierde ajutorul social", a declarat primarul pentru ebihoreanul.ro. Intr-o postare pe Facebook . edilul scrie ca a inceput curateniaGenerala cu angajatii primariei si cei care primesc ajutor social, in zona parcului de langa Ocolul Silvic, Parcul din Piata Independentei nr. 11 si strazile: Horea, Tudor Vladimirescu, Crinului."In luna decembrie dintr-un total de 108 persoane beneficiare de ajutor social, au fost apte de munca 18 persoane, din care 2 persoane si-au pierdut ajutorul social pentru nerespectarea planului de actiuni sau lucrari de interes local," scrie primarul.