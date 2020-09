FOTO Deranjati de soferii vitezomani, locuitorii unui cartier din Arad si-au trasat singuri o trecere de pietoni si au limitat viteza de circulatie

Directia Generala Politia Locala Arad a fost sesizata cu privire la "aparitia" unei treceri de pietoni pe strada Fluturilor.Politistii cauta sa identitfice persoanele care au trasat trecerea de pietoni neautorizata pentru ca "instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic ori sa ingreuneze circulatia pe drumul public se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ").Primaria Municipiului Arad, prin Directia Generala Politia Locala si Directia Edilitara, transmite aradenilor ce doresc sa comunice autoritatilor necesitatea implementarii unor masuri de limitare a vitezei de deplasare, facilitare a traversarii cailor de rulare etc., ca astfel de demersuri se pot realiza numai dupa aprobarea in Comisia de Sistematizare a Circulatiei din cadrul PMA.