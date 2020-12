FOTO O femeie de 41 de ani din Neamt a fost santajata de un tanar de 19 ani cu fotografiile compromitatoare pe care i le-a trimis

"La data de 8 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Borlesti au fost sesizati de o femeie, de 41 de ani, din Piatra Soimului, cu privire la faptul ca este santajata de o alta persoana.Din investigatiile efectuate de politisti a reiesit ca, in perioada iunie - decembrie 2020, un tanar, de 19 de ani, din Radeni, ar fi determinat femeia in cauza sa ii trimita, prin intermediul unei retele de socializare, imagini foto compromitatoare cu aceasta", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis, miercuri.Ulterior, tanarul ar fi amenintat-o ca va posta fotografiile pe reteaua de socializare, determinand-o sa ii remita diferite sume de bani, fiind cauzat un prejudiciu de 1.800 de lei.Marti, sub acelasi pretext, tanarul i-ar fi solicitat femeii 1.200 de lei."In urma activitatilor desfasurate, tanarul a fost depistat in flagrant delict in trafic , avand asupra sa suma de bani pretinsa de la persoana vatamata. De asemenea, verificarile efectuate de politisti au relevat faptul ca acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice", arata sursa citata.In baza probatoriului administrat, tanarul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de santaj si conducerea unui vehicul cu permisul de conducere suspendat.Acesta urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, cu propunerea de luare a unei masuri preventive.