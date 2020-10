FOTO Un primar PSD din Arges a fost prins la volanul unui camion incarcat cu lemne fara acte de provenienta

Foto: Politia Arges

Anterior alegerii sale in functia de primar al comunei Vladesti, Dica-Hristu a practicat meseria de sofer, relateaza argesulonline.ro. "In ziua de 27 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica - Biroul Combaterea Delictelor Silvice au actionat, in localitatea Corbi, pe linia combaterii sustragerii, transportului si comercializarii de material lemnos fara forme legale, ocazie cu care au depistat un barbat de 57 de ani, din Vladesti, care transporta, cu un ansamblu auto format din autoutilitara cu macara si remorca, cantitatea totala de 38,73 mc de material lemnos, fara documente legale de provenienta", a informat biroul de presa al Politiei Arges.In cauza, a fost intocmit dosar penal, conform Legii nr.46/2008, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat Ocolului Silvic Domnesti."De asemenea, ansamblul auto, folosit la transportul materialului lemnos, a fost indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor," conchide politia.