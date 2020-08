FOTO Uniformele de politie ar putea disparea din filmele romanesti. Motivul pentru care Ministerul de Interne refuza sa le mai imprumute actorilor

Uniformele nu mai pot fi refolosite, iar tariful de inchiriere este prea mic

Este vorba de proiectul pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti.Proiectul de HG prevede ca articolul 10 din HG nr. 1061/2002 va fi abrogat. Asta inseamna ca, pe viitor, uniformele de politist nu vor mai putea fi inchiriate pentru activitati culturale si filmari.Explicatia din nota de fundamentare ar fi ca pretul de inchiriere nu acopera costul de achizitie al articolelor de echipament. In plus, articolele inchiriate nu mai pot fi distribuite ulterior politistilor, pentru ca nu se mai afla in stare buna."La articolul 10 se mentioneaza ca uniforma poate fi inchiriata persoanelor juridice pentru activitati culturale si filmari.In plus, articolele inchiriate nu mai pot fi distribuite ulterior politistilor deoarece nu se mai afla in starea calitativa << nou >>, constituindu-se intr-un stoc de materiale care nu mai sunt utile unitatii de politie", se precizeaza in expunerea de motive a proiectului.De asemenea, producatorii de film nu vor putea fabrica nici macar replici ale uniformelor de politie pentru filmari pentru ca o asemenea activitate va fi pedepsita de viitoarea reglementare.Garcea si Robi, lasati fara uniformeIn cazul in care actul normativ va trece de dezbaterea publica si va fi aplicat, personaje amuzante din filmele de comedie romanesti, cum sunt Garcea (jucat de actorul Mugur Mihaiescu- Vacanta Mare), Robi (personajul lui Leonid Doni- actorul din La's Fierbinti) sau politistul Sica interpretat de actorul Alex Bogdan in serialul Mangalita.Inchirierea hainelor institutiilor de stat nu este o practica recenta. Uniformele Armatei si Ministerului de Interne au fost folosite si inainte de Revolutia din 1989. Plutonierul Capsuna, jucat de regretatul Sebastian Papaiani in Brigda Diverse, era imbracat exemplar in uniforma de militian."In prezent, potrivit art. 8 din H.G. nr. 1061/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, producerea si comercializarea unor articole din compunerea uniformelor de politie, de catre persoane fizice sau juridice, in afara procedurilor legale de achizitie, sunt interzise, fara insa a fi reglementata o pedeapsa pentru incalcarea acestor prevederi", se mai arata in expunerea de motive.Drept urmare, viitoarea forma a actului normativ prevede "sanctionarea contraventionala a persoanelor fizice sau juridice care produc sau comercializeaza articole de echipament sau insemne distinctive din compunerea uniformelor de politie, in afara procedurilor legale de achizitie publica".Documentul este insa in dezbatere publica, aceasta nefiind, teoretic, forma finala a proiectului.Citeste si: