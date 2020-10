FOTO/VIDEO Interlopi de Romania: Povestea Camatarilor, fostii hoti de ceasuri si butelii care au ajuns liderii crimei organizate din Capitala

De unde provine numele clanului Camatarilor

Reteaua dezvoltase o adevarata industrie a prostitutiei, iar principalii locotenenti ai lui Nutu erau membrii familiei sale. Inainte sa pozeze in bogatasi de top, cu vile luxoase, masini scumpe, petreceri cu manelisti cunoscuti si chiar o adevarata gradina zoologica, Nutu si Sile Camataru au fost infractori de rand. Au fost spargatori de locuinte si condamnati de cateva ori chiar inainte de Revolutia din 1989.Numele de Camataru provine din denumirea faptelor comise de ei. La o audiere in Parlament, in anul 2004, Nutu, fost luptator in Legiunea Straina, spunea ca familia lui vine din Baragan."Numele de Camataru e din mosi-stramosi, de la bunica-miu. Am fost badigard la Nisa, in Legiunea Straina, m-a-mpuscat la Revolutie ... Vreau sa zic, fara ura de rasa, ca noi nu suntem tigani, deci suntem dintr-o familie de burgheji (din Baragan, deci provenim doar dintr-un cartier populat cu tigani, adica romi", a explicat Nutu Camataru in audierea de la Comisia de abuzuri a Senatului, in anul 2004, conform Hotnews.ro Nutu a crescut in cartierul Ferentari, loc unde are mai multe proprietati imobiliare, printre care si celebra ferma de sase hectare, in care a crescut pasari exotice, ursi, lei si o herghelie impresionanta de cai."N-am fost in viata mea in discoteca, nu beau, nu fumez, sunt sportiv. Baietii care-l pazeste pe Gigi Becali , Iftimoaie acela, sunt baietii mei, eu sunt managerul lor. Am o herghelie care face vreo 500.000 de dolari, ca am trei armasari, din care unu', KGB, l-am luat de la un vestit scluptor si care se trage din cel mai tare armasar din Romania, Tamtam", mai povestea Nutu Camataru in audierea de la Comisia de abuzuri a Senatului, in anul 2004.Nutu si Sile Camataru si-au inceput activitatea infractionala cu talharii si spargeri de locuinte. Insa au devenit celebri abia dupa ce capii unor retele de crima organizata, oameni cu mare autoritate in lumea interlopa - cum a fost Ion Titisor, celebrul Fane Spoitoru - au fost bagati la inchisoare . Abia atunci au reusit sa puna stapanire pe cartierele Ferentari si Rahova.In tinerete, pe la jumatatea anilor '80, de numele fratilor Camataru se leaga mai multe spargeri date in Bucuresti.La vremea aceea, abia implinisera 20 de ani, iar clanul pe care aveau sa-l patroneze mai tarziu inca isi facea ucenicia spargand apartamente si furand butelii de gaze . Doua decrete prezidentiale, primul semnat de Ceausescu, iar cel de-al doilea de Iliescu, i-au eliberat pe strazile Bucurestiului, potrivit Rise Project In doar sase luni, de la sfarsitul lui ianuarie 1988 - cand au fost gratiati de Ceausescu - si pana in iulie 1988, cand au fost din nou arestati de politie , hotii lui Nutu Camataru au trecut ca un uragan prin Bucuresti. Au dat 50 de spargeri.Se documentau inainte sa dea lovitura, escaladau balcoane, deschideau usi cu levierul si, odata ajunsi in locuinte, furau tot ce putea fi vandut pe piata neagra a Capitalei: cuverturi, covoare, lampi, ceasuri, pachete de cafea, sapunuri, butelii de gaz, aparate video, casetofoane, casti, blitzuri fotografice, lantisoare de aur, jachete de piele, caciuli de blana etc.Apoi au inceput sa se specializeze pe infractiuni de santaj, proxenetism, inselaciune , taxa de protectie si camatarie.Nutu, Sile si locotenentii lor nu se multumeau doar sa imprumute diverse persoane cu sume pentru care cereau dobanzi uriase. Recuperarea datoriilor de la cei care nu mai puteau sa plateasca se facea dupa un scenariu groaznic.Recuperatorii descindeau peste datornici, ii sechestrau, ii bateau si ii santajau. Se spune ca se foloseau de cei trei lei pentru a-si constrange debitorii sa-si plateasca datoria. Rau-planticii erau amenintati ca vor fi dati la lei daca nu dadeau banii. Cereau taxe de protectie de la patronii din zona lor de actiune.Potrivit unor date obtinute de Rise Project, condamnarile celor doi frati ar fi putut fi condamnati anterior anului 1988. Din 26 ianuarie a acelui an data o decizie de gratiere a infractorilor din partea lui Ceausescu.Au fost din nou bagati la puscarie in iulie 1988, pana in ianuarie 1990 cand au fost gratiati de Ion Iliescu . Apoi au urmat condamnarile din septembrie 1994, septembrie 2001, mai 2004, mai 2012.Pe 9 iunie 2010, Nutu Camataru a fost eliberat de la Penitenciarul Jilava, dupa sase ani de detentie. Acesta nu a parasit inchisoarea cu capul plecat, ci din contra, a parasit penitenciarul pe un cal de rasa, iar aceasta iesire a fost acompaniata de porumbei. Calul incalecat de Nutu costa nici mai mult nici mai putin de 125.000 de euro. La penitenciar au fost adusi doi cai.Prima incercare de incalecare a animalului a fost esuata, deoarece calul s-a speriat si era sa il tranteasca pe Nutu Camataru, insa la cea de-a doua interlopul a reusit sa plece la trap.Ultima data, fratii Sile si Nutu Camataru, au fost condamnati in 2016 la 5, respectiv 7 ani de inchisoare, insa daca Nutu Camataru a fost liberat conditionat in luna martie 2019, Sile Camataru a mai primit o condamnare la 6 ani de inchisoare pentru proxenetism.Celebrul interlop a renuntat la animalele salbatice. In urma cu o luna, Nutu Camataru, un nume sonor din lumea interlopa a Romaniei, a fost surprins pe o plaja de fite din Mamaia . Cum era de asteptat, odata cu instalarea caniculei in Capitala, acesta s-a dus la mare cu gandul de a se racori si a scapa de monotonia orasului, potrivit Romania TV Cea mai stransa legatura pare sa fie intre Clanul Camatarilor si cel al Cordunenilor. Cea mai stransa legatura pare sa fie intre Clanul Camatarilor si cel al Cordunenilor. Nu de putine ori, pe retelele de socializare au aparut imagini cu Nutu sau Sile Camataru petrecand alaturi de Costel Corduneanu in compania unor manelisti celebri.Corduneanu ar fi "cumatrul" lui Nutu Camataru, el fiind invitat la mai toate petrecerile pe care liderii proxenetilor din Sectorul 5 le organizau.Se pare insa ca gruparea Camatarilor ar fi avut legaturi si cu Eugen Plesa, liderul gruparii Luptatorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Conform unor surse judiciare, o parte din armele furate de la Ciorogarla ar fi fost vandute si unor mambrii ai clanului condus de Nutu Camataru.