FOTO/ VIDEO Mii de pachete de tigari de contrabanda, descoperite ascunse in interiorul unor pitici de gradina

Foto: Politia de Frontiera

Potrivit oficialului STPF, statuetele de ceramica erau transportate cu doua autoutilitare, care au fost oprite in apropierea localitatii Joldesti si in care se aflau cinci persoane cu varste intre 37 si 51 de ani."Pe timpul legitimarii, persoanele au devenit agitate, motiv pentru care au fost conduse la sediul politiei de frontiera , impreuna cu cele doua mijloace de transport La sediul STPF Botosani, in urma controlului amanuntit efectuat asupra autoutilitarelor, au fost observate mai multe statuete din ceramica pentru gradina, atragand atentia faptul ca acestea emanau un puternic miros de vopsea proaspat aplicata, iar la baza acestora au fost observate urme proaspete de ipsos. In urma inlaturarii bazei de ipsos, in interiorul statuetelor au fost descoperite mai multe pachete cu tigari", a declarat Racnea.In interiorul statuetelor, au fost descoperite 4.115 pachete cu tigari a caror valoare totala se ridica la 40.730 de lei. Atat tigarile, cat si cele doua autoutilitare au fost indisponibilizate de politisti."In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, in vederea depistarii si identificarii tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmand a fi luate masurile legale ce se impun", a precizat reprezentantul STPF Botosani.