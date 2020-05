Fotografia zilei: Flori pictate in curtea unei biserici din Cluj pentru a facilita respectarea distantei de 1,5 metri

Ziare.

"Vom sluji afara in altarul de vara, iar dumneavoastra, credinciosii nostri, veti purta masca si veti pastra distanta de 1,50 m unul fata de celalalt. In acest semn la intrarea in curtea Bisericii veti fi poftiti la o floricica la alegere", scrie preotul Ovidiu Ciprian Matis, paroh al Bisericii Ortodoxe "Sfantul Ioan Iacob Hozevitul", pe Facebook El posteaza pe reteaua de soclializare mai multe fotografii cu curtea bisericii."De asemenea la intrare in curtea Bisericii o sa aveti la dispozitie substante de dezinfectare pe care trebuie sa le folositi si cand veniti si cand plecati.", sunt sfaturile preotului.