Imagini cu suspectii implicati in uciderea unui migrant afgan din gara Timisoara. Politia cere ajutorul populatiei

Politia Timis a facut publice imaginile in care apar mai multi barbati care ar fi fost prezenti la locul faptei."Facem apel la cetateni ca oricine poate oferi informatii cu privire la persoanele din imagini sa apeleze de indata Serviciul de Urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie . Orice informatie este benefica in vederea solutionarii acestui caz", arata Politia Timis, intr-un comunicat transmis Agerpres.Politia Timis le recomanda cetatenilor ca la intalnirea in spatiul public cu oricare dintre barbatii din imagini sa pastreze distanta si sa evite orice interactiune cu acestia.