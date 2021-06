Cei doi frati de 3 si 5 ani disparuti in judetul Caras-Severin au fost gasiti la 8 kilometri de casa, pe marginea unul drum

"Copiii au fost gasiti in urma cu putin timp. Au fost preluati de politisti. Un participant la trafic i-a vazut pe marginea DN 6, in apropiere de Plugova, a sunat la 112 si imediat au ajuns colegii la fata locului si i-au preluat. La o distanta de 8 km de locul disparitiei au fost gasiti", a anuntat IPJ Caras - Severin.Politistii din Mehadia, judetul Caras - Severin au fost sesizati de disparitia celor doi frati, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.10.Cei doi frati se numesc Fratila Florin Gheorghe, de 5 ani si Fratila Maria Magdalena, de 3 ani si se jucau in curtea casei cand, la un moment dat, au plecat de acasa. Imediat sute de politisti pompieri s-au mobilizat si au pornit in cautarea lor. Joi dimineata s-a alaturat cautarilor si un elicopter IGAV.