Fratii interlopului Mototolea afla joi daca vor fi arestati preventiv. Ce raspunde Ciprian Pian cand este intrebat daca si-a lovit rivalul cu sabia

Ciprian Pian: Nu am dat cu nicio sabie

Cei trei vor fi dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Miercuri, in zorii zilei, mascatii au descins la locuintele membrilor clanului Duduianu, cautand cel mai probabil armele folosite in incidentul din 4 august cand interlopul Emi Pian a fost ucis Dupa perchezitii , Vasile Duduianu, zis Gratian Pian, si Laurentiu Duduianu, zis Ciprian Pian, dar si un var al acestora, Oneata, au fost dusi la audieri la sediul Politiei Capitalei.Ei au spus presei ca sunt nevinovati si ca exista imagini filmate pe camerele de supraveghere in acest sens, conform Digi 24 Ai dat cu sabia in rival?Nu am dat cu nicio sabie! Sunt filmari!Dar cu ce ai dat?Nu am dat cu nimic! Sunt filmari!Sunt nevinovat, nu am agresat pe nimeni! - a sustinut si fratele luiJurnalisti: L-ati atacat cu sabia?Nu am agresat pe nimeni!"Fii tare, ma!", i se striga din public.Cei trei sunt acuzati ca, in conflictul de acum o saptamana, l-au atacat pe Richard Emanuel Gheorghe, care face parte din gruparea Rinu si este arestat in prezent pentru moartea fostului lider al Duduienilor, Florin Mototolea, zis Emi Pian."Si-au mentinut dreptul la tacere, nu au facut declaratii", a declarat avocata lor, Violeta Podolianu .Dar se simt vinovati?, au intrebat jurnalistii."Nu se simt vinovati!," sustine avocata.Scandalul in care a fost ucis Emi Pian, s-a produs pe o strada din cartierul Giulesti, in sectorul 6 al Capitalei, dupa o partida de barbut. Tptul ar fi pornit de la un imprumut acordat de rivalul sau unui jucator.