Posibila frauda electorala in Simleu Silvaniei: Doi barbati ar fi oferit bani alegatorilor pentru a vota un anume candidat

"La data de 27 iunie, ora 13,31, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Simleu Silvaniei s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor. Din primele verificari efectuate, se pare ca doi barbati, in varsta de 39 si 49 de ani, s-ar fi deplasat in zona a doua sectii de votare, apartinand de orasul Simleu Silvaniei, unde ar fi oferit sume de bani alegatorilor, in scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat", se arata intr-o informare de presa data publicitatii duminica, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj. Politistii vor continua cercetarile sub supravegherea unitatii de parchet competente, in vederea stabilirii imprejurarilor comiterii faptei.