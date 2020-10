Garda de Coasta foloseste o drona pentru supravegherea frontierei maritime pentru a preveni migratia ilegala si a monitoriza activitatile de pescuit

Politia de Frontiera a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca foloseste sistemul RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), un sistem de pilotare de la distanta a aparatelor de zbor de mici dimensiuni, pentru supravegherea multifunctionala zonei de coasta de la Marea Neagra.Acest proiect, demarat in luna august a acestui an, este furnizat si finantat in totalitate de Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA) si este utilizat pentru a indeplini diferite scopuri, inclusiv identificarea poluarii maritime, detectarea pescuitului ilegal, supravegherea frontierelor si operatiunile de cautare si salvare."Acest nou si modern concept este unul de tip integrat care consta in operarea de la bordul navei Politiei de Frontiera Stefan cel Mare a unei drone de mici dimensiuni, tip UAS - Unmanned Aerial System, cu capabilitati de filmare pe timp de zi si de noapte, de catre piloti specializati din cadrul companiei Nordic Unmanned A.S. Astfel, datele colectate de la zboruri sunt transmise, in timp real, utilizatorilor, prin intermediul Centrului de date RPAS al Agentiei Europene pentru Siguranta Maritima, cu ajutorul unui sistem de comunicatii prin satelit, dedicat in acest scop", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca zborurile au loc in zona de competenta a Romaniei, de la Marea Neagra, si sunt folosite in mai multe scopuri, inclusiv supravegherea frontierei maritime, prevenirea si combaterea migratiei ilegale, controlul si monitorizarea activitatilor de pescuit, identificarea poluarii de catre nave, monitorizarea ariilor protejate si cautarea persoanelor disparute.Operatiunea actuala se desfasoara pana la sfarsitul anului, iar Politia de Frontiera doreste sa extinda serviciul pana in 2021.