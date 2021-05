George Laurentiu Dinu, zis Gore, soferul de TIR din reteaua interlopului Eugen Preda, care tinea legatura cu temuta organizatie PKK, prins de politistii din Ilfov. Cum a fost implicat in dosarul furtului de arme de la Ciorogarla

Cine este Gore

Legatura dintre furtul de arme de la Ciorogarla si traficul de droguri

Anchetatorii au actionat in vederea depistarii persoanelor urmarite la nivel national, precum si pentru verificarea persoanelor fata de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu pe raza orasele Buftea, Chitila si Otopeni."In cadrul activitatilor specifice desfasurate, politistii ilfoveni au depistat pe raza localitatii Dragomiresti Vale, un barbat in varsta de 51 de ani, pe numele caruia, Tribunalul Bucuresti a emis la data de 20.10.2013 si respectiv 30.05.2018, 2 Mandate de Executare a Pedepsei Inchisorii, acesta fiind condamnat la 15 ani inchisoare , pentru infractiuni la regimul stupefiantelor si 2 ani inchisoare pentru infractiuni de coruptie Cel in cauza era urmarit la nivel national si international.Acesta urmeaza sa fie incarcerat intr-un penitenciar , conform procedurilor legale in vigoare", a transmis IPJ Ilfov.George Laurentiu Dinu, zis Gore, specializat in trafic de heroina pe ruta Turcia-Germania-Franta, a fost arestat in 2009 in dosarul furtului de arme de la o unitate militara din Ciorogarla. Gore lucra cu membrii PKK, cu care tinea legatura telefonic (cunostea limba turca), dupa cum rezulta din interceptarile facute de SRI.Ultimul, arestat de curand, este Constantin Nadolu, care urma sa transporte din Ecuador in Romania peste doua tone de cocaina. In acest ultim caz, arestarile au inceput in Ecuador in 2007, cand s-a capturat un container cu 360 kilograme de cocaina. Containerul apartinea unei firme din Romania, fusese inchiriat si trimis in Ecuador de Nadolu pentru a importa peste congelat. Reteaua de crima organizata coordonata de Eugen Preda se ocupa si cu transportarea heroinei pentru membrii temutei organizatii teroriste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).Cele mai dese transporturi erau facute din Turcia in Germania, in zonele in care comunitatea kurda era majoritara.Insa, la un moment dat, oamenii lui Preda au pus la cale inscenarea unui jaf cu scopul de a-si insusi o tona de heroina pe care membrii PKK intentionau sa o livreze in Germania.Drogurile urmau sa ajunga in Germania, prin Romania, cu ajutorul a trei autoturisme Mercedes , ai caror soferi erau alesi de Eugen Preda. Informatiile despre jaf au ajuns insa la urechile unui investigator sub acoperire.Se pare ca in cazul in care ar fi ratat jaful, interlopii aveau pregatit si "planul B": sa fure o parte din heroina si sa o inlocuiasca cu diferite substante pentru a nu fi sesizata disparitia.Armele furate de la Ciorogarla au fost folosite si in operatiuni de paza a transporturilor de droguri sau in actiuni de intimidare a adversarilor.Conform procurorilor, Eugen Preda a participat , personal, la furtul armelor de la unitatea militara din Ciorogarla, in noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2009.Citeste si: