Medic chirurg acuzat de luare de mita, saltat direct din garda

Medicul a fost dus la audieri in fata procurorului de caz si urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare pentru luare de mita in forma continuata.Potrivit unor surse, medicul este acuzat de numeroase fapte de coruptie , in principal luare de mita de la pacientii pe care ii opera.Gheorghe Neata are un salariu de 15.000 de lei pe luna.In 2005, medicul din Targu Jiu a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si obligat sa plateasca 80.000 de lei drept daune unui pacient, dupa ce a efectuat o anestezie, in locul specialistului, iar pacientul a ramas paralizat.In ciuda gravitatii faptei de care a fost acuzat si ulterior condamnat, medicul Gheorghe Neata a continuat sa opereze pentru ca reprezentantii Colegului Medicilor din Romania nu i-au retras dreptul de practica.In 2019, o pacienta l-a acuzat ca a fost operata fara motiv de catre medicul chirurg Gheorghe Neata. Ppe biletul de externare din spital s-a mentionat ca sufera de "tumora recto-sigmoidiana", afectiune care a fost infirmata de investigatiile pe care le-a efectuat ulterior.