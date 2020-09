Giurgiu: Coada de tiruri de aproximativ zece kilometri la iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse. Explicatiile autoritatilor

"In ultimele 24 de ore s-au prezentat mai multe camioane la iesirea din tara prin PTF Giurgiu, respectiv 1.251 fata de aproximativ noua sute intr-o zi obisnuita, iar cozile care s-au format se datoreaza faptului ca cei de la AND implementeaza datele fiecarui camion care iese din tara si acest lucru dureaza, sistemul de operare fiind supra-aglomerat", a declarat marti,purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Elena Niculae.Ea spune ca in ultimele 24 de ore au iesit din tara 739 de autoturisme si au intrat 947, iar numarul camioanelor care au iesit din tara a fost de 1.251, iar pe sensul de intrare au fost inregistrate 842, timpul de asteptare fiind de 60 de minute la iesirea din tara pentru camioane si de zece minute la intrarea in tara.La autoturisme timpul de asteptare pentru efectuarea controlul de frontiera atat pe intrarea cat si pe iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, este de 20 de minute.