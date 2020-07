Giurgiu: Grupare specializata in trafic de minori, destructurata

"Politistii din cadrul BCCO Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu si procurorii DIICOT din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane - BCCO Bucuresti, au desfasurat o actiune pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in trafic de minori si au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza judetului Giurgiu. Din cercetarile efectuate pana in prezent, exista suspiciunea rezonabila ca persoanele banuite ar fi recrutat, in vederea exploatarii, sau ar fi exploatat sexual, prin obligarea la practicarea prostitutiei, mai multe fete minore", se arata intr-un comunicat de presa emis, vineri, de IGPR.In urma acestor perchezitii, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de minori."In cauza a fost stabilit faptul ca, in perioada martie - iulie 2020, membrii grupului infractional au recrutat prin metoda loverboy mai multe persoane vatamate minore, de sex feminin, pe care, prin acte de amenintare, le-au obligat sa practice prostitutia pe raza judetului Giurgiu si a municipiului Bucuresti, in schimbul unor sume cuprinse intre 50 si 100 de lei. In urma perchezitiilor au mai fost ridicate un pistol airsoft, o maceta, substante vegetale susceptibile a fi droguri , mai multe cartele SIM, mai multe telefoane mobile si tablete si alte bunuri susceptibile a fi folosite in activitatea infractionala", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.In cursul zilei de vineri, cei doi inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Giurgiu cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul politistilor de frontiera din cadrul STPF Giurgiu si al jandarmilor din cadrul IJJ Giurgiu.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.