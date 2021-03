FOTO Banda de proxeneti care ducea tinere romance sa practice prostitutia in Spania, sparta de politie. Printre victime sunt si femei insarcinate

Tinere sarace atrase prin metoda "loverboy"

14 perchezitii pentru spargerea gruparii

Cele cinci persoane retinute sunt cercetate pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, spalare a banilor, detinerea si oferirea drogurilor de mare risc, fara drept si punerea la dispozitie, cu stiinta, a unei locuinte, pentru consumul ilicit de droguri Anchetatorii au descoperit ca, in perioada 2017 - 2021, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat, al carui membri, prin utilizarea metodei "loverboy", au recrutat si determinat la practicarea prostitutiei, pe teritoriul Spaniei, mai multe persoane vatamate, asigurandu-le acestora in mod constant transportul din Romania catre Spania si retur, cazarea, protectia si transportul de la locurile de cazare din Spania catre zonele de exploatare, cu scopul de a obtine foloase patrimoniale.S-a retinut faptul ca, tinerele erau racolate din randul celor cu o situatie materiala precara sau din randul unor familii destramate, lipsite de o atenta supraveghere.Initial, membrii gruparii cu atributii legate de recrutare si determinare le ofereau tinerelor sume de bani sau diverse cadouri pentru a le crea o stare emotionala de atasament sentimental fata de acestia si totodata la crearea unei "dependente" fata de acest stil de viata, astfel incat victimele erau dispuse a face orice le cereau inculpatii.La data de 09.03.2021, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Giurgiu, in cadrul unei operatiuni comune cu Politia Nationala din Regatul Spaniei, cu sprijinul EUROPOL, au efectuat un numar de 14 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate sisteme informatice, obiecte si metale pretioase, inscrisuri, substante susceptibile a fi droguri si bunuri utilizate la cantarirea, dozarea, ambalarea drogurilor sau utilizate la consumul acestora.Simultan, pe teritoriul Spaniei, au fost puse in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara si 8 mandate de aducere, fiind retinute 2 persoane de cetatenie romana.In cursul zilei de astazi, inculpatii retinuti vor prezentati Tribunalului Giurgiu cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, I.J.J. Giurgiu si Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor si Directia Operatiuni Speciale.Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.