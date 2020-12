VIDEO Grupare de skimmeri romani care actionau in Israel, sparta de politie si DIICOT, in urma unor perchezitii in Ilfov si Constanta

S-a impus in pozitia de lider

Testau echipamentele de skimming in Israel

Se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata, punere in circulatie de valori falsificate, detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, accesul ilegal la un sistem informatic si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.Prin metoda descrisa, ar fi fost pagubite 30 de victime , prejudiciul total fiind de 30.000 de euro.In cauza s-a retinut faptul ca, pe raza judetului Constanta, s-a constituit si a activat un grup infractional organizat transfrontalier cu ramificatii in alte state, in scopul savarsirii de infractiuni specifice pe linia compromiterii si fraudarii de instrumente de plata electronica/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, gruparea urmarind astfel obtinerea de foloase materiale injuste.Membrii gruparii astfel constituite, au actionat din dispozitia si sub coordonarea unui suspect care, datorita situatiei financiare, trecutului infractional si experientei dobandite pe linia fraudarii cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta avand cunostinte tehnice necesare asamblarii componentelor de skimming si operatiunilor de falsificare de carduri - scrierea acestora pe carduri clona), si-a asumat si impus statutul de lider al gruparii.Din respectiva pozitie acesta a initiat si a racolat membrii gruparii, stabilind si finantand planul infractional si totodata participand in mod direct in anumite etape infractionale.Acesta a suportat cheltuielile necesare si ocazionate atat de achizitionarea echipamentelor de skimming, confectionarea acestora cat si de deplasarile (biletele de avion ) si cazarea membrilor gruparii pe teritoriul Israelului, in vederea testarii, montarii echipamentelor specifice si retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmand astfel sa beneficieze de cea mai mare parte a produsului infractional astfel obtinut.Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agenda cu inscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz si un act de identitate fals.La sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala urmeaza sa fie aduse, in vederea audierii, un numar de sapte persoane.Citeste si: