Grupare de skimmeri, descoperita de Politie si DIICOT. Posesori de carduri din Mexic si Europa au ramas fara banii din conturi

Cum actionea reteaua de skimmeri

Suspectii ar fi furat datele de identificare ale mai multor carduri bancare din Mexic si din state europene si le-au folosit pentru cumparaturi online.Anchetatorii au transmis ca, incepand din cursul anului 2019, mai multe persoane au pus bazele constituirii unei grupari infractionale, avand ca scop savarsirea de infractiuni informatice."Din datele obtinute s-a stabilit ca cei trei inculpati au reusit, prin metoda "skimming" sa intre in posesia datelor de identificarea a mai multor carduri bancare provenite din Mexic si din unele state europene, pe care le-au folosit in derularea de operatiunilor financiare frauduloase, respectiv la achizitionarea unor bunuri de valoare, prin efectuarea de plati online", a transmis DIICOT intr-un comunicat de presa.Sub coordonarea liderului gruparii, cei doi locotenenti aveau rolul de a identifica si de a atrage in angrenajul infractional diferite persoane, care sa fie folosite pe post de "sageti" in achizitionarea de diferite bunuri de valoare, platite cu cardurile clonate.In acest scop, datele de carduri bancare sustrase prin metoda "skimming" erau stocate in memoria mai multor telefoane mobile care erau predate "sagetilor" in vederea folosirii lor la efectuarea de achizitii.Sumele astfel obtinute erau predate celor trei inculpati, in schimbul unui comision stabilit cu fiecare dintre "sageti" in parte.La data de 01.09.2020, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Timisoara au efectuat o actiune de prindere in flagrant a unui inculpat, urmata de sase perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Timis si Arad, in urma carora au fost ridicate cercetarilor sapte laptopuri, noua telefoane mobile, sapte HDD-uri, noua cartele telefonice si suma de 15.000 de lei.DIICOT informeaza ca, in cursul zilei de miercuri, cei doi vor fi prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a beneficiat de sprijinul luptatorilor de la Serviciul de Actiuni Speciale Timisoara si al jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile "Glad Voievod".Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.