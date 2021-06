Florin Citu: Toate ministerele si agentiile guvernamentale vor fi legate intr-o singura retea si o singura baza de date

"Dorim sa ducem administratia publica in viitor, sa imbunatatim sistemele publice digitale din sectoare cheie de activitate, precum Educatie, Sanatate, Cultura, Justitie, Politie. Am aprobat astazi o propunere de politica publica privind digitalizarea Romaniei, o foaie de parcurs pentru urmatorii zece ani. Toate ministerele si agentiile guvernamentale vor fi legate intr-o singura retea si o singura baza de date interoperabila prin intermediul unui cloud guvernamental, pentru care Guvernul a inclus in PNRR finantare de 500 milioane de euro", a declarat premierul Florin Citu , citat intr-un comunicat al Executivului. Sursa citata mentioneaza ca situatia de la care porneste politica publica este caracterizata de "insuficienta" dezvoltare a serviciilor publice electronice in Romania , "problema care poate fi tradusa, concret, prin numarul mic de servicii publice electronice care depasesc nivelul 2 de sofisticare digitala, puse la dispozitie de institutiile si autoritatile publice din Romania, in conditiile in care maximum este nivelul 5"."Specialistii Comitetului director pentru e-guvernare sustin ca o astfel de politica publica nu a mai fost realizata niciodata in acest domeniu al sectorului public. Prin masuri si realizari punctuale, la intervale scurte, aceasta politica publica are scopul de a intari capacitatea sectorului public de a functiona intr-un mediu digital avansat. De asemenea, are obiectivul de a livra servicii publice electronice mature, centrate pe nevoile cetateanului, respectiv ale mediului de afaceri", conform comunicatului.Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii in perioada 2021-2030 cuprinde: principalul document de viziune privind procesul , adica foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor publice in Romania pentru urmatorii 10 ani;- un mecanism de monitorizare, evaluare si ajustare periodica;- un instrument suport de programare si negociere cu Comisia Europeana pentru exercitiul de finantare 2021-2027 din fonduri europene si un instrument de fundamentare a masurilor de digitalizare din Planul National de Redresare si Rezilienta - PNRR.In comunicat se subliniaza ca sunt absolut necesare implementarea coordonata si integrata a procesului de guvernare electronica si a politicii privind e-guvernarea in Romania, precum si reducerea birocratiei. In acest sens, recent a fost infiintat Comitetul pentru e-guvernare si reducerea birocratiei, ca mecanism de decizie si monitorizare a implementarii politicii publice, prezidat si coordonat de prim-ministru. Obiectivul principal al Comitetului pentru e-guvernare si reducerea birocratiei este oferirea cadrului de dezbatere si decizie asupra principalelor initiative, masuri si proiecte privind debirocratizarea si asigurarea coerentei modului de implementare a propunerii de politica publica privind e-guvernarea.Digitalizarea ramane una dintre prioritatile cheie ale Guvernului Romaniei, alaturi de simplificarea legislatiei, respectiv imbunatatirea calitatii reglementarilor in vederea sustinerii mediului de afaceri, ambele subscrise tintelor asumate constant atat prin strategiile nationale adoptate, cat si in fata Comisiei Europene, recent, prin Planul National de Redresare si Rezilienta", potrivit aceleiasi surse.