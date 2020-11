Hackeri romani cautati cu FBI si Europol. Cum modificau fisiere pe computerele atacate fara sa fie detectati

Operatiunea Invoke: Perchezitii la adresele suspectilor

"In urma unei investigatii transnationale realizate de Politia Romana si D.I.I.C.O.T., in colaborare cu F.B.I., cu sprijinul Europol si Eurojust, au fost depistate mai multe persoane banuite de crearea si comercializarea unor servicii informatice de tipul "crypter", care permit utilizatorilor sa modifice fisiere malware, astfel incat sa nu fie detectate de aplicatiile anti-virus.In urma colaborarii dintre Politia Romana si Bitdefender, au fost identificate aproximativ 3.000 de fisiere malware modificate, folosite pentru lansarea unor atacuri informatice asupra unor sisteme informatice din intreaga lume, inclusiv din Romania", a transmis Politia Romana intr-un comunicat de presa.Joi, 19 noiembrie 2020, politistii specializati in combaterea criminalitatii informatice din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala efectueaza patru perchezitii domiciliare la adresele unor persoane banuite de operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice.Investigatia vizeaza cetateni romani banuiti de crearea, dezvoltarea si comercializarea unor servicii informatice de tipul "crypter". Serviciile, cunoscute in mediul on-line sub denumirea CyberSeal si Data Protector, ofera posibilitatea utilizatorilor de a modifica fisiere de tip malware, astfel incat acestea sa nu fie detectate de catre aplicatiile de tip anti-virus", se arata in comunicatul DIICOT.Cele doua servicii de tip, "crypter" ar fi fost comercializare in mediul on-line cu preturi diferite, in functie de perioada de licentiere. Totodata, persoanele vizate ar fi promovat serviciile intens in mediul on-line, oferind utilizatorilor si tutoriale video privind functionalitatile serviciilor pentru modificarea diverselor fisiere de tip malware.In urma colaborarii dintre Politia Romana si Bitdefender, au fost identificate aproximativ 3.000 de fisiere malware modificate prin folosirea serviciilor ilegale CyberSeal si DataProtector, fisiere folosite pentru lansarea unor atacuri informatice asupra unor sisteme informatice din intreaga lume, inclusiv din Romania.Serviciile de tip crypter inlesnesc propagarea si desfasurarea atacurilor informatice, devenind astfel unelte foarte periculoase si usor de folosit atat pentru infractori cibernetici cu experienta si cunostinte tehnice, dar si pentru persoane care se afla la stadiul de experimente in mediul on-line.Persoanele depistate vor fi fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, pentru audieri si dispunerea masurilor procedurale.Activitatile de cooperare internationala sunt desfasurate prin intermediul programului EMPACT Cybercrime Attacks Against Information System, unde Politia Romana ocupa pozitia de CoDriver si cu suportul Join Action Crime Task Force (J-CAT).Citeste si: