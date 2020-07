Hotii care furau componente din masinile ridicate de Primarie si depozitate in curtea Politiei Locale Sector 3 au fost retinuti. Operau cu acordul paznicilor

Cu doua saptamani in urma, Politia Locala Sector 3 a anuntat Sectia 13 cu privire la faptul ca mai multe componente au fost furate de la masinile aflate in parcul auto. Era vorba despre masinile parcate ilegal sau abandonate care erau parcate aici."La data de 11.07.2020, Sectia 13 Politie a fost sesizata ca de la mai multe autoturisme depuse intr-un parc auto au fost sustrase componente. A fost efectuata cercetarea la fata locului si au fost demarate cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3.Cercetarile si investigatiile efectuate in cauza au condus la presupunerea rezonabila ca persoanele care au patruns in incinta parcului auto ar fi beneficiat de sprijinul persoanelor care aveau obligatia de a supraveghea incinta, precum si bunurile depozitate in acest spatiu", a transmis Politia Capitalei.Astfel, in dimineata de 29 iulie au fost puse in aplicare 3 mandate de perchezitie, la adresele unor persoane din Bucuresti si judetul Valcea, ocazie cu care au fost identificate si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, parte din componentele auto, dar si instrumente susceptibile a fi fost folosite la detasarea componentelor auto."Persoanele identificate, doi barbati si o femeie, au fost conduse la audieri la sediul Sectiei 13 Politie. De asemenea, au fost audiati si alti doi barbati, ce aveau atributii in paza respectivului parc auto.Urmare probatoriului administrat, toate cele 5 persoane au fost retinute", a mai aratat politia.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, complicitate la furt calificat si abuz in serviciu, cu cei cinci in stare de retinere, urmand a fi prezentati magistratilor.