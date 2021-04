Doi tineri au fost retinuti pentru furtul unui seif dintr-un mall din Sectorul 2. Unul dintre ei era minor la momentul faptei VIDEO

Cercetarile s-au declansat la data de 15 martie, dupa ce Politia Capitalei a fost sesizata prin apel 112 ca dintr-un magazin situat in incinta unui mall din Sectorul 2 a fost sustrasa o caseta metalica ce continea bani, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Din cercetari a rezultat ca, la data de 14 martie, un barbat si un minor au mers in Mega Mall, s-au ascuns pana la finalul programului de functionare a magazinelor, dupa care au sustras un seif metalic in care se aflau bani si documente contabile.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 10.000 de lei.Seiful a fost deschis pe marginea lacului Pantelimon.