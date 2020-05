IGPR: Aproape 50.000 de masti si peste 150.000 de manusi, confiscate de politisti

Ziare.

"In perioada 2 - 8 mai, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 24 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 5 mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni economice. In cauzele penale instrumentate,", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de 815.983 de lei, dintre care 709.672 de lei in numerar sau in cont bancar.In plus,De asemenea, in urma activitatilor desfasurate, la nivel national, pentru prevenirea si combaterea faptelor asociate pandemiei de coronavirus, politistii de investigare a criminalitatii economice au inregistrat 20 de dosare penale si au efectuat 20 de perchezitii domiciliare, arata sursa citata.Ei au aplicat 897 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.782.175 de lei si au confiscat 49.500 de masti de protectie faciala, 154.417 manusi chirurgicale, 1.550 de litri de produse dezinfectante, precum si 91.539 de lei.Pe data de 7 mai, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au verificat un operator economic care comercializa produse de protectie, produse biocide si dezinfectanti.Ei au constatat ca"Operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu amenda de 20.000 de lei, in conformitate cu Legea 12 din 1990, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite. De asemenea, politistii au confiscat cele 145.000 de perechi de manusi de protectie", precizeaza IGPR.