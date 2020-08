"Il Giornale" face dezvaluiri despre coruptia din vama Galati: "Cel putin 3.000 de euro care intra in buzunarele ofiterului vamal la fiecare autocar"

Sosirile au loc non-stop

Autoritatile contrazic investigatia

a publicat zilele trecute un amplu articol despre o presupusa retea de infractionalitate internationala, care contra unor spagi mici, dar numeroase, reuseste sa treaca mii de oameni zilnic peste frontierele din partea estica si centrala a Europei, ocolind toate masurile de prevenire a pandemiei de Covid-19.Publicatia amintita citeaza in sprijinul afirmatiilor o serie de martori cu cetatenie moldoveneasca si afirma ca este vorba de un fenomen, nu de cazuri izolate, sumele care ajung in buzunarele vamesilor de la Giurgiulesti, judetul Galati (in fapt, poarta de intrare in Uniunea Europeana) fiind fabuloase, relateaza Adevarul. Publicatia italiana citeaza in sprijinul afirmatiilor o serie de martori cu cetatenie moldoveneasca si afirma ca este vorba de un fenomen, nu de cazuri izolate, sumele care ajung in buzunarele vamesilor de la Giurgiulesti, judetul Galati (in fapt, poarta de intrare in Uniunea Europeana) fiind fabuloase."Acest trafic ilicit nu este in niciun caz ascuns, dimpotriva, are o publicitate explicita.poate fi citit atat pe unele pagini de Facebook , cat si pe carti de vizita distribuite intre cetateni, completate cu numere de telefon (italiene si moldovenesti) si rute ilustrate, ca intr-un fel de agentie de turism. Destinatii obisnuite insunt nu numai Roma, ci si Milano, Trento, Padova, Treviso si Belluno. Pentru a putea folosi serviciul sunt suficienti 100 de euro", mai relateaza "Il Giornale".In piata Ezio Tarantelli, o zona la sud de Roma, nu departe de Tor di Valle, se incheie cursa a multor autobuze cu placi de inmatriculare moldovenesti. Sosirile au loc non-stop, avand in vedere ca capitala ar fi una dintre cele mai populare destinatii. Vehiculele cu o placa de inmatriculare straina transporta nu numai oameni, ci si alimente si necesitati de baza", continua relatarea. Surprinzator, soferii de autocare recunosc ca afacerea le merge din plin cata vreme din cauza pandemiei cursele aeriene dintre Romania si Italia sunt suspendate., spune unul dintre soferi , cu relativ calm.. Toate la preturi accesibile., explica interlocutorul. Si daca controalele anticovidiene sunt efectuate la Anagnina, cei care se duc in Piazza Tarantelli nu vor gasi niciun filtru sanitar. Noii sositi coboara din autobuz si pleaca nestigheriti mai departe, unii cu cunoscuti care au ajuns sa le ridice cu masina, altii folosind trenul", continua relatarea din "Il Giornale"."Singurul obstacol posibil intalnit de calatori , dupa cum am mentionat anterior, poate fi doar controlul la frontiera Giurgiulesti, la granita Moldovei cu Romania, dar unii gardieni accepta bani pentru a trece cu vederea incalcarea.", au dezvaluit o serie de calatori ziaristilor de la publicatia italiana amintita.Contactate de " Adevarul ", autoritatile romane au contrazis informatiile transmise de presa italiana, categorisindu-le "bazate pe informatii false si exagerari".Totusi, in ultimii cinci ani nu mai putin de 7 angajati din punctul de trecere a frontierei Giugiulesti (fie ei lucratori ai Politiei de Frontiera sau angajati ai Directiei Vamale) au fost investigati in dosare legate de infractiuni de coruptie , patru dintre acestea dosare penale soldandu-se cu trimiterea in judecata, iar in doua dintre ele s-a ajuns deja la condamnari.