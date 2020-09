VIDEO Cine sunt cei trei baieti din Craiova care au transmis "in direct" cum sunt urmariti de politie: "Trei masini dupa noi, sa moara viata mea. Ca-n GTA!"

Live pe facebook

Europol: "Tineri teribilisti"

La volan se afla Dragos Turcu, in varsta de 16 ani, elev in clasa a X-a la Liceul "Gheorghe Chitu" din Craiova. Prietenii care erau cu Dragos in masina, in varsta de 15, respectiv, 16 ani, sunt si ei elevi in clasele a VIII-a si a X-a la alte doua licee din Banie, potrivit Adevarul In timp ce erau urmariti de politisti, minorii erau live pe facebook. Imaginile arata cum au vrut sa scape de politistii care-i urmareau cu sirenele pornite.Tanarul care se afla in dreapta soferului a strigat: "Trei masini de politie dupa noi, sa moara viata mea. Ca-n GTA ()!". Ceilalti strigau: "Frana dreapta... bai, bai, giratoriu... frana dreapta repede...si baga printre blocuri, fa ceva. Mama, ne urmareste politia!".La un moment dat, soferul a tras de volan, iar prietenul din dreapta a spus speriat: "Bai, nu mai face de astea". "Pai, eu crezi ca am vrut?", a raspuns panicat Dragos. La scurt timp, adolescentul a pierdut controlul volanului si a lovit o masina care era parcata pe strada.Si politistii din Sindicatul Europol au comentat aceasta urmarire."Aseara, colegii nostri din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova - IPJ Dolj, au incercat sa opreasca un autoturism in care se aflau trei tineri teribilisti, care au ignorat semnalul acestora.Intrucat conducatorul autoturismului nu a oprit si a marit viteza de deplasare, politistii au pornit in urmarirea acestuia, solicitand sprijinul mai multor echipaje de politie.Intr-o intersectie, soferul a pierdut controlul volanului si a lovit un autoturism care se afla parcat regulamentar.era un minor de 16 ani, din Craiova, iar in autoturism au mai fost identificati alti 2 minori de 15 si 16 ani, ambii din Craiova. Este incredibilcelor trei minori care se putea transforma intr-o tragedie atat pentru ei, cat si pentru alti participanti la trafic Colegii nostri au intocmit in acest caz dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara a detine permis de conducere, continuand cercetarile in vederea lamuririi tuturor aspectelor. Speram ca si in acest caz pedeapsa sa fie pe masura, tinand cont de pericolul faptei acestuia," scrie Europol.Cei trei copii au fost imobilizati si condusi la sediul de politie. Dragos Turcu a spus ca a luat cheile de la masina parintilor fara ca acestia sa stie si a plecat la o plimbare cu prietenii.Politistii au intocmit in acest caz un dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul fara a detine permis de conducere. Cercetarile continua. Parintii au declarat ca nu stiau unde sunt copiii si ce fac.